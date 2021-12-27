كبير المفاوضين الايرانيين يصل إلى فيينا لإجراء الجولة الثامنة من مفاوضات الغاء الحظر

وصل كبير مفاوضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي باقري كني، صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة النمساوية فيينا على رأس وفد للمشاركة في الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا بهدف الغاء الحظر الجائر.

وسيجري باقري كني خلال الساعات القليلة المقبلة مشاورات دبلوماسية قبل الاجتماع المشترك للاتفاق النووي في فندق كوبورغ.

وتبدا الجولة الثامنة من المفاوضات بين ايران ومجموعة 4+1 لاحياء الاتفاق النووي والغاء الحظر اليوم الاثنين في العاصمة النمساوية فيينا.

وسيعقد الاجتماع المشترك للاتفاق النووي بعد ظهر اليوم الاثنين على مستوى رؤساء وفود مجموعة 1+4 المفاوضة والاتحاد الأوروبي وإيران.

ومن المفترض أن يناقش في هذه الجولة محتوى النصوص وخارطة الطريق لإحياء اتفاق 2015. لكن نجاح هذه الجولة يتوقف على إتخاذ قرارات سياسية صعبة، خاصة من قبل الأطراف الأوروبية التي لم تلعب دورًا بناء في الجولة السابقة.

ومن المتوقع أن تأتي الأطراف الأوروبية إلى طاولة المفاوضات بجدية أكبر في المفاوضات المقبلة وأن تتخذ خطوات عملية للوفاء بالتزاماتها بعيدا عن افتعال أجواء إعلامية واثارة الشائعات.

وكان باقري كني قال في الجولة الأخيرة من المفاوضات إنه إذا قبل الطرف الآخر وجهات النظر والمواقف المنطقية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن الجولة الجديدة قد تكون الجولة الأخيرة من المفاوضات ويمكننا التوصل إلى اتفاق في أقصر وقت.

المصدر: وكالة ارنا