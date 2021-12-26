وقفة احتجاجية لأهالي العسكريين في حوش سنيد احتجاجا على تدني قيمة الرواتب

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن زوجات وأبناء وأهالي وأقارب العسكريين والمتقاعدين قطعوا طريق رياق- بعلبك الدولية في محلة حوش سنيد عند “النقطة الرابعة” لبعض الوقت، خلال وقفة واعتصام، احتجاجا على تدني قيمة رواتب العسكريين، وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدماتية.

ورفع المشاركون الإعلام اللبنانية وأعلام وشعارات الجيش، ورددوا الشعارات، ومنها: “لا للذل لا للجوع، العسكري راسه مرفوع”، “لا للذل ولا للعار العسكري حامي الديار”، و”بدنا حقوق عسكرنا”، على أصداء الأناشيد والأغاني الوطنية، وتولت قوة من الجيش فتح الطريق الدولية على مسرب واحد، إلى حين انتهاء الاعتصام.

وطالبت الكلمات قائد الجيش ب”حفظ حقوق العسكريين وتأمين مازوت للتدفئة، ومنع إذلال العسكريين على أبواب المصارف، وتصحيح الرواتب بعد أن أصبح الراتب أقل من 50 دولارا أميركيا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام