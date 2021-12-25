المفتي عبدالله: الاستقرار الأمني في المخيمات قوة دفع لصمود الشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2021 - 19:20

المفتي عبدالله: الاستقرار الأمني في المخيمات قوة دفع لصمود الشعب الفلسطيني

منذ 1 ساعة 25 December، 2021
المفتي حسن عبدالله
لبنان

رأى مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله، خلال استقباله وفدا من حركة حماس برئاسة المسؤول السياسي في منطقة صور عبد المجيد العوض، في دار الافتاء الجعفري في صور، ان “الاستقرار الأمني في المخيمات ووحدة القوى السياسية الفلسطينية قوة دفع جديدة لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الأزمات التي يعيشها الى جانب المواطن اللبناني، والأزمات التي يعيشها جراء بعده عن وطنه الأساسي فلسطين”.

واعتبر أن الفلسطيني اليوم “لا يحتاج مزيدا من القلق الذي يعيشه جراء النزاعات التي تحصل والتي توتر الشارع وتنغص معيشة الناس، بظل الازمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تعصف بالمنطقة”.

ودعا القوى السياسية الفلسطينية الى “محاسبة المخطئ والعمل على عودة الامور الى طبيعتها بين الفصائل وعدم السماح بالتفلت الامني”.

وختم مشددا على ضرورة “التزام القوى الفلسطينية بالوثيقة التي اتفقوا عليها برعاية الرئيس نبيه بري، وهذا الأمر بمثابة اتفاق مبدئي يجعل الساحة الفلسطينية تعيش الاستقرار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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