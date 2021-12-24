“تجمع علماء جبل عامل” هنأ بعيد الميلاد: لموقف وطني صارم بوجه الغطرسة الأميركية

بارك “تجمع علماء جبل عامل” للبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا، ذكرى ولادة نبي الله عيسى(ع).

وأمل التجمع أن “تكون مناسبة العيد فسحة للتواصل الإيجابي والإحساس بوجع المواطنين والعمل على إخراج البلد من مأزقه الضاغط على الجميع”، داعيا الى “الالتزام بالإجراءات التي تحمي من الإصابة بكورونا في ظل تفشي الفيروس”.

من جهة ثانية، استنكر التجمع “التدخل السافر بالشؤون اللبنانية، من قبل أميركا وشركائها”، داعيا الشرفاء الى “اتخاذ موقف وطني صارم بوجه الغطرسة الأميركية عبر الاستقلال بالقرار عن أي تدخل خارجي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام