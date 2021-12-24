أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 24-12-2021

البناء

• توقعت مصادر أوروبية أن يكون شهر كانون الثاني المقبل شهر ظهور الدخان الأبيض في المفاوضات الدائرة حول البرنامج النووي الإيراني وعلاقة روسيا بالناتو حول أوكرانيا، والمفاوضات السعودية- الإيرانية وقالت إن عام 2022 يفترض أن يكون عام انفراجات سياسية.

• قال مرجع حكومي سابق إن كل صيغة الدعم القائمة خارج الدستور والقانون مستغرباً صمت الحكومات ورؤسائها ومجلس النواب عن صلاحياتهم لموظف، هو حاكم مصرف لبنان، يفترض أن ينفذ قراراً برصد موازنة للدعم بقانون سلفة تشتري بقيمتها وزارة المال دولارات من مصرف لبنان وتخصصها لموضوع الدعم.

النهار

• قالت المسؤولة الاعلامية الجديدة لجمعية مصارف لبنان ان المصارف لا تملك شيئا من الودائع بالدولار ولا يوجد سوى الاحتياط الالزامي والذهب لدى مصرف لبنان ما ولّد استياء لدى مسؤولي المصارف لانها اظهرتهم في حالة افلاس وزادت الشكوك حول ادائهم وكفاءاتهم الادارية.

• لوحظ أنّ شبكات توسع انتشارها تخدع الكثيرين على خلفية تأمين تأشيرات للخارج والسفر براً وبحراً، فيأخذون الأموال من الناس ويتوارون عن الأنظار.

• للمرة الاولى يلجأ موظف رسمي هو رئيس هيئة اوجيرو الى تهديد مصارف بقطع الاتصالات عنها.

• على رغم اعلام المشاركين في مناسبة اجتماعية ميلادية باتخاذ اجراءات الوقاية من كورونا فقد تبين للحاضرين ان كل الاجراءات كانت مستباحة ولو في حدها الادنى.

اللواء

• تبين أن عضو المجلس الدستوري القاضي عمر حمزة صوّت ضد مشروع الطعن بالتعديلات الإنتخابية بعد مطالعة دستورية وقانونية حاسمة، وذلك خلافاً لما تردَّد عن عدم تصويته في الجلسة الأخيرة!

• لم تقدِّم سفيرة دولة كبرى تفسيراً مقنعاً لعدم وفاء بلادها بما تعهدت به لجهة إعفاءات من مترتبات قانون قيصر في ما خصّ «خط الغاز العربي»!

• اختلف المشهد في شوارع المصارف في بيروت، فبدت محلات الصيرفة شبه خالية من الزبائن، في حين اكتظت باحات البنوك الداخلية بالزبائن.

الجمهورية

• لم تنجح وساطات عدة لتنقية الأجواء بين مرجعين رغم وجود خصوم مشتركين يعانون من تصرفاتهما

• أبلغ مسؤولو مؤسسة مالية دولية الى رجال أعمال واقتصاد لبنانيين قولهم: إن استمر وضع لبنان على ما هو عليه من انهيار فقد يصل الى وقت لا يعود فيه قادراً على دفع حتى الثمن

• سعى بعض السياسيين الى استيضاح بعض الديبلوماسيين حول التوصيف الأميركي الأخير بأن لبنان دولة فاشلة فجاء الجواب صادماً: وهل لديكم توصيف آخر؟

المصدر: صحف