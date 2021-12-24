بالفيديو | جولة اعلامية داخل ملعب الثورة الرياضي في صنعاء رداً على ادعاءات العدوان

نظمت الحكومة اليمنية جولة اعلامية داخل ملعب الثورة الرياضي في صنعاء رداً على ادعاءات العدوان، التي قالت إن الملعب يحوي مخازن أسلحة وهددت بقصفه.

وكان وكيل وزارة الإعلام نصر الدين عامر، قد دعا وسائل الإعلام العاملة في اليمن إلى زيارة مدينة الثورة الرياضية بالعاصمة صنعاء للتأكد من خلوها من أي أسلحة يدّعي تحالف العدوان تخزينها في المدينة الرياضية.

وأشار الوكيل عامر إلى أن مدينة الثورة الرياضية، منشأة مدنية رياضية سبق وتعرضت للقصف والتدمير خلال الفترة الماضية استهدفت ملاعب كرة القدم ومبنى الاتحاد وسكن المنتخبات والملاعب الأخرى والصالات الرياضية.

وطالب وكيل وزارة الإعلام، الاتحادات والأطر الرياضية العربية والقارية والدولية بوقفة جادة ضد جرائم القصف والتدمير التي طالت المنشآت الشبابية والرياضية في مختلف المحافظات وإدانة العدوان عليها والانتصار للسلام ولحقوق الشباب والرياضيين.

المصدر: موقع المنار