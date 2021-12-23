العراق: القبض على إرهابي في نينوى وضبط أسلحة في تلعفر

ألقت الاجهزة الامنية العراقية الخميس بالقبض على إرهابي في محافظة نينوى، كما ضبطت صواريخ واعتدة في قضاء تلعفر.

وقال مصدر أمني عراقي إنه “بعد ورود معلومات إستخبارية دقيقة حول وجود أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية في قرية (حلاوة) التابعة الى قضاء الحضر جرى على الفور تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع”، واضاف انه “تمت مداهمة موقع تواجد الإرهابي مضمون البحث وإلقاء القبض عليه ويدعى ابراهيم محمود صالح محمد الجبوري والمكنى ابو ريام”، وتابع “المتهم آنفاً صادرة بحقهم مذكرة قبض وفق احكام المادة(4) إرهاب”.

وفي سياق اخر، اشار المصدر الى انه “بناء على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود عتاد في قرية (قصبة الراعي)، التابعة الى قضاء تلعفر على الفور خرجت قوة إلى المنطقة المُشار إليها آنفاً وبعد البحث والتفتيش تم العثور على الاعتدة”.

المصدر: السومرية