العميد حمدان بعد لقائه سفير روسيا : لأهمية الرؤية الحازمة للرئيس الروسي في مواجهة التحديات الدولية

التقى أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين -المرابطون العميد مصطفى حمدان وأعضاء الهيئة، سفير دولة روسيا الاتحادية ألكسندر روداكوف، في مقر السفارة الروسية في بيروت.

بعد اللقاء، أكد العميد حمدان “أهمية الرؤية الحكيمة والحازمة، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مواجهة التحديات الدولية، وأهمها ما يجري في منطقة الشرق الأوسط، والمحاولات المتهورة للادارة الأميركية، في تهديد الأمن القومي الروسي، في الدول المحيطة بالاتحاد الروسي، وعلى الأخص في أوكرانيا، والسعي الدائم إلى الهيمنة والتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب، وإشعال الفتن في ما بينها”.

كما ثمن العميد حمدان “جدية الدور الروسي، في مساعدة الجمهورية العربية السورية، على مواجهة ما تبقى من بؤر إرهابية والتقدم باتجاه ترسيخ الاستقرار والسلام على أرض سوريا”.

وشدد على “دور روسيا الاتحادية في دعم الواقع اللبناني المأزوم، سياسيا واقتصاديا وعسكريا، شاكرا السفير روداكوف على “دوره الفعال في تأمين المساعدات المختلفة، لصالح الدولة اللبنانية، وحرصه الدائم على الالتقاء مع كافة الأطراف اللبنانية السياسية والاجتماعية”.

بدوره، أكد السفير الروسي ألكسندر روداكوف أهمية الحوار، وتقريب وجهات النظر بين كافة اللبنانيين، من منطلق المسؤولية الوطنية، والسعي الدائم إلى الاستقرار والسلام الداخلي، من أجل الخروج من الواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام