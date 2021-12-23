المرزوقي: الحكم بسجني صادر عن قاض بائس وبأمر من رئيس غير شرعي

اعتبر الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، أن الحكم الصدر ضده بالسجن 4 سنوات، صادر عن قاض بائس وبأوامر من رئيس غير شرعي.

وتعليقا على الحكم الذي صدر أمس عن محكمة تونسية والقاضي بالسجن لمدة 4 سنوات مع النفاذ العاجل، قال المرزوقي: “حوكمت أكثر من مرة في عهد بورقيبة وحوكمت أكثر من مرة في عهد بن علي، والآن يصدر ضدّي حكم في عهد قيس سعيد”.

وأضاف: “رحل بورقيبة وبن علي وانتصرت القضايا التي حوكمت من أجلها، وبنفس الكيفية المهينة سيرحل هذا الدكتاتور المتربص وستنتصر القضايا التي أحاكم من أجلها”.

المصدر: وكالات