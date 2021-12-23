كورونا في الصين.. تسجيل 100 إصابة جديدة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس إن البلاد سجلت 100 ‬إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، ارتفاعا من 77 في اليوم السابق.

وأفاد بيان من اللجنة بأن 71 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا وذلك مقابل 57 في اليوم السابق. وسُجل معظم حالات العدوى المحلية الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد.

ورصدت السلطات 19 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

في سياق متصل فرضت السلطات الصينية حجرا صحيا في مدينة شيان التي تضم 13 مليون نسمة، للحد من انتشار كورونا، حسبما أفادت وكالة “فرانس برس” نقلا عن مسؤولين صينيين، أمس الأربعاء.

وسجل بر‭ ‬الصين الرئيسي حتى الأربعاء 100644 حالة إصابة مؤكدة. ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

المصدر: وكالة رويترز