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December 22 2021 - 23:04

بريطانيا.. إصابات كورونا اليومية تتجاوز الـ100 ألف للمرة الأولى

منذ 2 ساعة 22 December، 2021
"وول ستريت جورنال": نصف وفيات متحور "دلتا" في بريطانيا ملقحون بجرعتين
أخبار دولية - بريطانيا

سجلت بريطانيا يوم الأربعاء أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 للمرة الأولى منذ اندلاع الجائحة.
ورصدت السلطات الصحية في المملكة 106122 إصابة جديدة يوم الأربعاء مقارنة مع 90629 يوم الثلاثاء.
وتشير بيانات حكومية إلى أن الزيادة السريعة في انتشار السلالة الجديدة “أوميكرون” المتحورة من فيروس كورونا هي السبب في ارتفاع الإصابات في الأيام السبعة الماضية التي سجلت زيادة نسبتها 59 في المئة إلى 643219 حالة.
وأوضحت البيانات أن عدد الوفيات الجديدة في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة بلغ 140 وفاة.

المصدر: رويترز

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