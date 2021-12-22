الجيش اللبناني: إحالة سوري على النيابة العامة العسكرية لانتمائه إلى تنظيمات إرهابية… وتوقيف شخصين عند حاجز حربتا- البقاع

أحالت مديرية المخابرات على النيابة العامة العسكرية السوري (د.ع) بعد توقيفه في بلدة عرسال- البقاع، لانتمائه إلى تنظيمات إرهابية وتزعّمه مجموعة شاركت في القتال ضد الجيش اللبناني. وقد دخل لبنان خلسة مستخدماً في تنقلاته هوية تعود لصهره السوري (أ.ح) بعد أن أُشيع خبر وفاته في سوريا. أُجريت فحوصات الحمض النووي وثبتت هويته الأصلية.

كما صدر عن مديرية التوجيه البيان التالي:

بتاريخ 22 / 12 / 2021، وبعد عملية رصد وتعقّب من قبل مديرية المخابرات، أوقفت قوة من الجيش تؤازرها دورية من المديرية المذكورة المواطن (ح.د) وزوجته (ص.ن.د) عند حاجز حربتا- البقاع، وذلك لوجود مذكرات توقيف صادرة بحقهما، ولإقدام الزوج على إطلاق النار بتاريخ 19 / 12 / 2021 باتجاه أحد المواطنين في بلدة معالي- الهرمل ما أدى إلى مقتله. ضُبط بحوزة الموقوفة مسدس حربي وذخيرة عائدة له. بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.