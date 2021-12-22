الجزائر: توقيف 19 شخصا يدعمون الجماعات الإرهابية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2021 - 17:26

الجزائر: توقيف 19 شخصا يدعمون الجماعات الإرهابية

منذ 20 mins 22 December، 2021
علم الجزائر
الجزائر - عربي وإقليمي

أعلن الجيش الجزائري انه “أوقف 19 شخصا لدعمهم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر البلاد، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 ديسمبر/كانون الاول الحالي”.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها إنه “في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 19 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، وكشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بالشلف ومخبأ للجماعات الإرهابية ببجاية”.

من جهة أخرى، كشفت الوزارة عن “إحباط محاولة إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، قدرت بـ 12 قنطار و25 كيلوغرام من الكيف المعالج”.

المصدر: روسيا اليوم

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