روسيا وتركيا وإيران تتفق على “إجراءات شاملة” لمحاربة تنظيم “داعش” في سوريا

اتفقت روسيا وإيران وتركيا على بذل جهود لتحسين الوضع في مناطق خفض التصعيد وكذلك محاربة الإرهاب في سوريا. وقالت الدول الثلاث في بيان عقب محادثات أستانا في العاصمة الكازاخية نور سلطان، أنه تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب. وأضاف البيان أن الدول الثلاث أعربت عن عزمها على مواصلة التفاعل من أجل مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومعارضة المخططات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا.

وفي السياق، أكد مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف الأربعاء، أن نشاط “الخلايا النائمة” لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا ارتفع مؤخراً، إلى مستوى غير مقبول؛ موضحا أن روسيا وتركيا وإيران وافقت على اتخاذ “إجراءات شاملة” لمحاربة المسلحين.

وقال لافرينتيف، للصحفيين، “عند التقييم العام للتطور الإيجابي للوضع في سوريا من ناحية الاستقرار، لفتنا الانتباه إلى حقيقة تكثيف الخلايا النائمة، لما يسمى بالدولة الإسلامية [تنظيم داعش] لنشاطها، خلال الأشهر الأخيرة؛ وشهد هذا النشاط أبعادا غير مقبولة”. وأضاف، “في الواقع، يتم تنفيذ أعمال إرهابية، يوميا، بحق ممثلي هياكل السلطة القانونية، ومسحلين سابقين متصالحين مع الدولة”. وتابع لافرينتيف قائلا، “اتفقنا على اتخاذ كافة الإجراءات الشاملة، من أجل وضع حد لهذا الأمر، ووقف الفظائع، التي ترتكب من قبل المتطرفين”.

وانطلقت، أمس الاثنين، في عاصمة كازاخستان نور سلطان، الجولة السابعة عشرة لمفاوضات التسوية السورية بـ “صيغة أستانا”، بمشاركة وفود الدول الضامنة (إيران وروسيا وتركيا)، إضافة إلى وفود الحكومة السورية، والمعارضة، والأمم المتحدة. وكانت روسيا وتركيا وإيران أطلقت، في 2017، محادثات أستانا، بين الحكومة السورية والمعارضة؛ كما تتوسط الأمم المتحدة في محادثات اللجنة الدستورية السورية، في جنيف.

المصدر: روسيا اليوم+قناة المنار