حماس: المقاومة في الضفة تتصاعد.. والعدو يخطئ باعتدائه على الاسرى

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران الاربعاء أن “الفصائل الفلسطينية بعثت برسائل لكافة الاطراف الاقليمية الباحثة عن الاستقرار في المنطقة أن الخيارات مفتوحة مع الاحتلال الاسرائيلي في ظل استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني والتي كان أخرها الاعتداء على الاسيرات داخل السجون”.

وقال بدران إن “المقاومة في الضفة تتصاعد وهناك حالة تراكمية مضى عليها سنوات لتعطي رسالة لكل من حاول طمس المقاومة في الضفة، مبيناً ان المخزون البشري في الضفة لا ينضب والعملية التي وقعت بالأمس ليست ببعيدة عما يجري السجون والضفة”.

وأوضح بدران ان “الاحتلال يُخطئ في كل مرة بهجومه على الأسرى على اعتبار انه لن يكون هناك رد”، وشدد على ان “الاسرى ليسوا لوحدهم، حيث ان الفصائل تداعت لوضع الخطط للتصدي للاعتداءات”، واعتبر ان “الاعتداء على الأسرى خط أحمر ولكن هذه المرة كان للملف حساسية مختلفة وخاصة ان الاعتداء كان على الأسيرات في سجن الدامون وهو أكثر خطورة”.

المصدر: فلسطين اليوم