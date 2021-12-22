مناورات “الرسول الأعظم” تدخل يومها الثالث: الحرس ينفذ تمرين الدفاع الحاسم عن السواحل والجزر

نفذت وحدات القوة البرية للحرس الثوري الإيراني الأربعاء تمرين الدفاع الحاسم عن السواحل والجزر في جزيرة لارك، وذلك في اليوم الثالث لمناورات “النبي الأعظم (ص)” المشتركة الـ 17 للحرس الثوري الجارية جنوب البلاد. وفي هذه المرحلة من المناورات نفذت الوحدات المشاركة من القوة البرية للحرس الثوري بنجاح سيناريوهات هجومية ودفاعية محتملة باستخدامها أسلحة ومعدات جديدة وتكتيكات حديثة.

وقامت وحدات القوة البرية للحرس الثوري في هذه المرحلة من المناورات بعد الرصد الاستخباري لمواقع العدو المفترض، باستهداف الاهداف المحددة بهجمات مكثفة بالاسلحة الثقيلة وشبه الثقيلة. وتم في ظروف واقعية تقريباً، تنفيذ عمليات مضادة للانزال الجوي والدفاع متعدد الطبقات عن الجزر والدفاع الجوي للتصدي لمقاتلات العدو.

كما دخلت الدبابة الايرانية “كرار”الخدمة العملانية في القوة البرية للحرس الثوري للمرة الاولى بمشاركتها في مناورات “النبي الأعظم (ص).

وتعد الدبابة “كرار” نموذجاً مطورا للدبابة “تي 72 ام” التي تم تطويرها من قبل مؤسسة “بني هاشم” لصناعات الدروع التابعة لوزارة الدفاع وتم تحويل سائر دبابات “تي 72 ام” التابعة للقوة البرية لحرس الثورة لوزارة الدفاع بغية العمل على تطويرها.

والدبابة “كرار” تم تزويدها بغطاءات خاصة لمواجهة الأمواج الحرارية وبإمكانها التخفي في مواجهة البواحث الحرارية وهي كذلك مجهزة بمنظومات GPS .

فضلا عن ذلك، تم تزويد الدبابة كرار بمكان لنصب نظام الحفاظ على الدفاع الفاعل لمواجهة الصواريخ والقذائف المضادة للدروع. هذا النظام الذي هو من نوع Soft Kile (المواجهة الناعمة) يمضي الآن مراحل اختباره النهائية وسيتم نصبه على برج الدبابة بعد اجراء التقييمات النهائية له.

وبعد نصب هذه المنظومة سيكون بإمكان هذه الدبابة حرف القذائف المضادة للدروع عن مسارها قبل وصولها الى الدبابة، وذلك عن طريق التشويش على منظومات التوجيه فيها.

المصدر: فارس