توتر في سجون العدو الاسرائيلي بعد الاعتداء على الأسرى.. والساعات القادمة تحمل تصعيدا

حذر مكتب إعلام الأسرى في فلسطين الأربعاء من أن الأوضاع داخل سجون العدو الإسرائيلي تتجه نحو التصعيد.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن “الأوضاع داخل سجون الاحتلال تتجه نحو التصعيد في ظل عدم استجابة إدارة السجون بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه وخصوصاً عند الأسيرات”، وأكد أن “الساعات القادمة تحمل تصعيد خطير بعد ورود أنباء مؤكدة عن اعتداء بحق الأسرى بقسم 12 في معتقل نفحة”.

وبشأن أوضاع الأسيرات، ذكر المكتب أن “إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسيرة مرح باكير، والأسيرة شروق دويات في زنازين سجن الدامون، فيما بدأت ثلاث أسيرات بإضراب مفتوح عن الطعام وستنضم إليهن باقي الأسيرات على مراحل”، وتابع “كما حولت إدارة سجون الاحتلال قسم الأسيرات في سجن الدامون إلى قسم للعزل، ومنعت الأسيرات من الخروج إلى الساحة”.

وقال المكتب “أما الأسيرات في سجن الدامون، فيطالبن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مختصة للوقوف على جريمة التنكيل بهم والاعتداء عليهم”.

المصدر: فلسطين اليوم