“لجان المقاومة”: عملية الدهس في جنين رد طبيعي على جرائم العدو الصهيوني بحق أسيراتنا بالسجون

نعت “لجان المقاومة الفلسطينية” الشهيد البطل منفذ عملية الدهس البطولية قرب حاجز دوتان الصهيوني جنوب جنين بالضفة المحتلة.

وأوضحت اللجان في بيان لها مساء الثلاثاء أن “عملية الدهس البطولية على حاجز دوتان الصهيوني رد طبيعي على جرائم العدو الصهيوني بحق اسيراتنا وحرائرنا الماجدات في السجون الصهيونية”.

وقالت اللجان إن “عملية الدهس البطولية تبرهن على تجذر المقاومة واشتعالها في نفوس وعقول شبابنا الثائر في الضفة الغربية رغم كل المحاولات القمعية والملاحقة لكل شيء يرمز الى المقاومة”، وأضافت “شعبنا سيواصل مقاومته وستزداد المقاومة والثورة والانتفاضة اشتعالا حتى زوال الارهاب الصهيوني واقتلاعه من ارضنا”.

ودعت اللجان “الشباب الثائر الى تصعيد المقاومة وتحويل الارض براكين غضب وثورة تحت اقدام المحتلين الصهاينة في كل شبر من ارض فلسطين المباركة”.

يذكر ان مساء الثلاثاء استشهد شاب فلسطيني بعيد محاولته تنفيذ عملية دهس قرب حاجز للعدو الاسرائيلي غرب جنين بالضفة المحتلة.

المصدر: فلسطين اليوم