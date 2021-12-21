الصحة الفلسطينية: تسجيل 7 وفيات و333 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الثلاثاء انه تم تسجيل 7 وفيات و333 إصابة جديدة بكورونا و285 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزيرة إن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 46، سلفيت 7، جنين 25، الخليل 39، طوباس 8، ضواحي القدس 5، رام الله والبيرة 52، طولكرم 7، نابلس 20، أريحا والأغوار 7، قطاع غزة 121”.

وأضافت الوزيرة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 48، جنين 14، الخليل 64، طوباس 16، ضواحي القدس 5، رام الله والبيرة 20، طولكرم 4، نابلس 11، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 100″، وتابعت “تم تسجيل 5 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالتا وفاة في الخليل نتيجة الإصابة بالفيروس”.

المصدر: فلسطين اليوم