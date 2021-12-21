وفد من حزب الله زار السعودي وبحث معه في أوضاع صيدا

زار وفد من “حزب الله” برئاسة مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر رئيس المجلس البلدي في مدينة صيدا المهندس محمد السعودي.

وأشار الحزب في بيان إلى أن “البحث تناول المستجدات الصحية والاجتماعية على الساحة اللبنانية جراء تفشي الإصابات بفيروس كورونا وانعكاسها على المجتمع الصيداوي وتأثيرها على المواطنين وقدرة البلدية والمجتمع الأهلي للوقوف إلى جانبهم صحيا واجتماعيا في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. كما تناول البحث ملف مولدات الكهرباء وكيفية الوصول الى حلول تراعي المشتركين وأصحاب المولدات في آن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام