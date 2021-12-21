وفد من حزب الله زار السعودي وبحث معه في أوضاع صيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2021 - 17:56

وفد من حزب الله زار السعودي وبحث معه في أوضاع صيدا

منذ 17 mins 21 December، 2021
علم حزب الله
لبنان

زار وفد من “حزب الله” برئاسة  مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر رئيس المجلس البلدي في مدينة صيدا المهندس محمد السعودي.
وأشار الحزب في بيان إلى أن “البحث تناول المستجدات الصحية والاجتماعية على الساحة اللبنانية جراء تفشي الإصابات بفيروس كورونا وانعكاسها على المجتمع الصيداوي وتأثيرها على المواطنين وقدرة البلدية والمجتمع الأهلي للوقوف إلى جانبهم صحيا واجتماعيا في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. كما تناول البحث ملف مولدات الكهرباء وكيفية الوصول الى حلول تراعي المشتركين وأصحاب المولدات في آن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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