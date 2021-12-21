الرئيس الأسد يستقبل وفداً برلمانياً روسياً

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وفدا روسيا رفيع المستوى برئاسة ديمتري سابلين رئيس لجنة الصداقة الروسية السورية نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي.

تمحور الحديث حول أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، ودور عمل البرلمانيين على توثيق العلاقات في جميع المجالات، كما تمّ التأكيد على أن الانتصارات التي تحققها سورية و روسيا على الإرهاب من الضروري مواكبتها للمزيد من العمل بهدف تمتين الروابط الشعبية وفتح آفاقٍ جديدةٍ للتعاون بين دمشق وموسكو بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.

وخلال اللقاء ناقش الرئيس الأسد مع الوفد الضيف، جميع الجهود المشتركة لتأسيس تعاونٍ فعّالٍ بين المحافظات السورية والأقاليم الروسية والعمل من أجل عقد اتفاقياتٍ ثنائيةٍ بين الطرفين، خاصةً في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، إضافة الى توسيع التعاون بين المؤسسات التعليمية السورية والروسية.

المصدر: موقع المنار