عبد اللهيان يدعو المجتمع العالمي لبذل اهتمام خاص بالأوضاع المعيشية للشعب الأفغاني

جاء ذلك خلال استقبال امير عبداللهيان الاثنين في طهران للمفوض السامي لمنظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الذي قدّم تقريرا عن اجراءات المفوضية خاصة مساعداتها للاجئين الافغان.

وشكر وزير الخارجية الايراني المفوضية لمساعدتها للاجئين الافغان، لافتاً إلى أن أكثر من 520 الف تلميذ اجنبي يدرسون مجاناً في مدارس الجمهورية الاسلامية الايرانية، كما يتم الاهتمام والمبادرة لتطعيم اللاجئين الافغان بموازاة المواطنين الايرانيين، مضيفاً أن ايران “غير قادرة على تقديم الخدمات بما يفوق الحد الراهن للاجئين الجدد وعلى المجتمع العالمي بذل اهتمام خاص بالأوضاع المعيشية للشعب الأفغاني”.

ورأى عبد اللهيان خدمات المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنها “جديرة بالتقدير، إلا أنها غير كافية ابداً في ضوء الحجم الكبير لأزمة النازحين”، داعياً مفوضية شؤون اللاجئين الى “تعزيز نشاطاتها والقيام بعمليات الاغاثة وتقديم المساعدات داخل افغانستان أكثر مما مضى والعمل على خفض نزوح المواطنين الافغان الى البلدان الاخرى”.

واكد ضرورة أن تضطلع الدول الاوروبية بمسؤولياتها وتؤدي دورها تجاه اللاجئين الافغان، قائلاً إنه “فيما يتحول نزوح عدّة آلاف لاجئ انتشروا على حدود اوروبا الى أزمة لا يمكن التوقّع من ايران تقديم المساعدات على الدوام والاكتفاء بالمجاملات”.

واقترح عبداللهيان إقامة مؤتمر دولي يهدف الى جمع المساعدات للشعب الافغاني برعاية المفوضية السامية للاجئين والأمين العام للأمم المتحدة.

المفوض السامي لشؤون اللاجئين

بدوره، أشاد المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي خلال اللقاء بجهود ايران في تطعيم اللاجئين الأفغان المقيمين في ايران واستضافة اللاجئين الجدد الذين يتوافدون يومياً على المناطق الحدودية الايرانية. واوضح أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة تتابع القيام بعمليات تعزيز نشاطاتها ورفع قدراتها المادية داخل افغانستان.

ووصف اقتراح وزير الخارجية الايراني في الدعوة الى إقامة مؤتمر دولي يهدف الى التباحث حول موضوع جمع المساعدات للشعب الافغاني بأنه “لافت وجدير بالاهتمام”.