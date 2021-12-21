الذهب تحت تأثير أوميكرون والمخاوف المتجددة

انخفض الذهب في تعاملات صباح يوم الثلاثاء في آسيا حيث قام المستثمرون بتقييم تأثير الضربة على فاتورة الإنفاق المحلي البالغة 1.75 تريليون دولار وارتفاع حالات الإصابة بمتحور أوميكرون من كوفيد-19.

كما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.12٪ لتصل إلى 1792.35 دولارًا بحلول الساعة 11:03 مساءً بالتوقيت الشرقي (4:03 صباحًا بتوقيت جرينتش). وانخفض الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، يوم الثلاثاء.

كذلك، استمر الشعور بالتأثير من تعليق السناتور الأمريكي، جو مانشين، يوم الأحد بأنه لن يدعم حزمة بايدن لإعادة البناء بشكل أفضل والبالغة 1.75 تريليون دولار.

في حين يشعر المستثمرون بالقلق أيضًا مع ارتفاع عدد حالات كوفيد-19 في أوروبا والولايات المتحدة، وتستعد بعض الدول الأوروبية لفرض قيود أكثر صرامة لإبطاء انتشار حالات الأوميكرون. حيث قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم الاثنين إنه سيشدد القيود للحد من انتشار أوميكرون في المملكة المتحدة، بينما دخلت هولندا بالفعل في إغلاق.

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أصدر بنك الاحتياطي الأسترالي محضر اجتماعه الأخير في وقت سابق اليوم. وقال البنك المركزي في المحضر إن بدء تقليص مشتريات الأصول في اجتماعه الأول لعام 2022 وإنهائه في مايو يتماشى مع التوقعات الحالية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض الفضة والبلاديوم بنسبة 0.1٪، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.2٪.

المصدر: Investing.com