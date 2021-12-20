“أوميكرون” يصيب العشرات على متن أكبر سفينة سياحية في العالم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2021 - 22:52

“أوميكرون” يصيب العشرات على متن أكبر سفينة سياحية في العالم

منذ 17 mins 20 December، 2021
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

جاءت نتائج فحص كورونا إيجابية لدى 48 على الأقل من ركاب “سيمفونية البحار” أكبر السفن السياحية في العالم، حسب صحيفة “واشنطن بوست” اليوم الاثنين.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن بيان لشركة Royal Caribbean مالكة السفينة أن الحديث يدور عن حالات الإصابة بمتحور “أوميكرون” الجديد.

وكان أكثر من 6 آلاف شخص على متن السفينة التي دامت رحلتها الأخيرة من 11 حتى 18 كانون الأول/ديسمبر.

وقالت الشركة إن 95% من الأشخاص الموجودين على متن “سيمفونية البحار” كانوا مطعمين بالكامل، موضحا أن 98% ممن تم الكشف عن إصابتهم بـ “أوميكرون” كانوا قد تلقوا اللقاح. وصرح المصابون بأنهم لم يشعروا بأي أعراض مرضية أصلا أو كانت طفيفة.

وتتسع سفينة “سيمفونية البحار” لـ 6680 راكبا ولها 18 طابقا تضم 20 مطعما و5 أحواض للسباحة.

المصدر: وكالات

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