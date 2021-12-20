كورونا في بريطانيا.. تسجيل ثاني أكبر زيادة يومية في الإصابات منذ بدء الجائحة

سجلت بريطانيا يوم الاثنين 91743 إصابة جديدة بكوفيد-19 في ثاني أكبر عدد من الإصابات اليومية منذ بدء الجائحة، في الوقت الذي يواصل فيه متحور “أوميكرون” اجتياح البلاد.

وبلغ عدد الوفيات الجديدة في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة 44 حالة.

وأعلنت بريطانيا الاثنين تسجيل 12 وفاة بمتحور “أوميكرون” الجديد من فيروس كورونا.

وقال دومينيك راب نائب رئيس الوزراء البريطاني لإذاعة “تايمز” إن 12 شخصا توفوا متأثرين بإصابتهم بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وأضاف أن 104 يعالجون في المستشفيات الآن من الإصابة بـ”أوميكرون”.

وكانت بريطانيا أعلنت الأحد تسجيل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بـ”أوميكرون” في المملكة المتحدة إلى 37101 إصابة.

المصدر: وكالة رويترز