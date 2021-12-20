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December 20 2021 - 09:48

اطلاقات الدفاع الجوي في محيط محطة بوشهر النووية كانت في اطار مناورة

منذ 1 ساعة 20 December، 2021
محطة بوشهر النووية
ايران - عربي وإقليمي

اعلن مساعد محافظ بوشهر للشؤون السياسية والامنية محمد تقي ايراني بان اطلاقات الدفاع الجوي التي سمعت في محيط محطة بوشهر النووية كانت في اطار مناورة للدفاع الجوي.

وقال ايراني في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين انه وفي سياق الجهوزية اللازمة لرفع مستوى قدرات الدفاع الجوي للقوات المسلحة فقد جرت فجر اليوم الاثنين مناورة في سماء محطة بوشهر.

واضاف ان هذه المناورة جرت في الساعة الخامسة فجرا بالتوقيت المحلي (الواحدة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش) بجهوزية لازمة وتنسيق كامل من قبل القوات المسلحة.

وقال ايراني ان المناورة جرت في جنوب محافظة بوشهر والخليج الفارسي وقد تم الاعلان عنها مسبقا ايضا.

المصدر: وكالة فارس

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