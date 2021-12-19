مقتل 38 مدنيا بهجمات لعصابات سرقة الماشية شمال نيجيريا

قتل مسلحون 38 مدنيا في ثلاث هجمات شنوها بولاية كادونا شمالي نيجيريا، وفق مسؤول محلي أشار إلى أن المهاجمين ينتمون لعصابات سرقة الماشية.

واقتحم المهاجمون الذين عادة ما ينفذون اعتداءاتهم على متن دراجات نارية، قرى كوران فاوا وماركي وريهيا في مقاطعة غيوا، وفق ما أعلن صامويل أروان، مفوض الشؤون الداخلية في ولاية كادونا.

وقال أروان إن “وكالات أمنية أكدت مقتل 38 شخصا في المناطق التي تعرضت للهجوم”، مشيرا إلى أنه تم التعرف على جثث 29 من الضحايا.

وتابع “أحرقت منازل وشاحنات وسيارات ومحاصيل زراعية في مزارع عدة”.

ويشهد شمال غرب نيجيريا ووسطها منذ سنوات عدة هجمات تشنها عصابات إجرامية يطلق السكان المحليون على أفرادها اسم “قطاع الطرق” لأنهم يسلبون القرويين والمسافرين أموالهم ويخطفونهم للحصول على فدية مادية مقابل إطلاق سراحهم.

وصعدت هذه العصابات مؤخرا من وتيرة هجماتها ووسعت نطاقها، وباتت تستهدف المدارس لخطف التلامذة وطلب فدية للإفراج عنهم.

ومنذ أشهر قطعت السلطات الاتصالات في المنطقة وأطلقت فيها حملة عسكرية لكنها لم تتمكن من وضع حد للعنف.

ويعتقد أن العصابات الإجرامية تقيم مخيمات في غابة روغو المحاذية لولايات كادونا وزمفارا وكاتسينا والنيجر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية