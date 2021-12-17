الحشد الشعبي يعتقل اثنين من عناصر داعش في نينوى

اعتقلت المديرية العامة للأمن والانضباط التابعة لهيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عنصرين تابعين لداعش في نينوى.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي، أن “المديرية بالتعاون مع القوات الامنية الماسكة في نينوى وبعد استحصال الموافقات القانونية من قبل القاضي المختص بقضايا هيئة الحشد الشعبي تمكنت من اعتقال عنصرين إرهابيين منتميين لداعش ضمن ما يسمى “ولاية العراق” قاطع الموصل”.

وأضاف، أن “الإرهابيين هما امرأة مسؤولة عن توزيع الكفالات الخاصة بالتنظيم في الموصل وعنصر مقاتل داخل التنظيم”.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية