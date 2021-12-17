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December 17 2021 - 23:16

القوات العراقية تقبض على 4 متهمين بالإرهاب وتدمر أوكار لداعش في بغداد والأنبار

منذ 27 mins 17 December، 2021
الجيش العراقي
العراق - عربي وإقليمي

أعلنت خلية الإعلام الأمني، القاء القبض على 4 متهمين بالإرهاب في بغداد، فيما أكدت تدمير أنفاق و أوكار للإرهابيين في صحراء الأنبار.

وذكرت الخلية في بيان اليوم الجمعة، أن “مفارز سيطرات الشعب وبعقوبة السياحي وشاطىء دجلة والتحرير التابعة الى قيادة شرطة بغداد، القت القبض على ٤ متهمين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب”.

وأضافت، أن “عملية إلقاء القبض على هؤلاء المتهمين الاربعة تمت خلال ١٢ ساعة بعد أن حاولوا النفاذ من السيطرات، الا ان التدقيق ومطابقة المعلومات من خلال الحاسبات ، مكن شرطة بغداد من القبض عليهم”، مؤكدة أنه “تم اقتيادهم الى جهات الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون”.

وفي سياق آخر، ذكرت خلية الاعلام الامني في بيان، أنه “تنفيذا لاوامر وتوجيهات قيادة العمليات المشتركة، نفذت كتيبة استطلاع الفرقة السابعة بالاشتراك مع قوة من لواء المشاة ٣٠ عملية استطلاع مسلح لمدة يومين متتاليين في صحراء الانبار للبحث والتفتيش عن المطلوبين من بقايا فلول داعش الارهابي والوصول الى اوكارهم وملاذاتهم .”

وأضافت، أن “العملية أسفرت عن تدمير أوكار وانفاق كانت تستخدمها عصابات داعش الإرهابية للاختباء وإخفاء تجهيزاتها اللوجستية” .

المصدر: وكالة الأنباء العراقية

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