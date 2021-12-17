“تجمع العلماء”: التدخلات الاميركية تهدف لتجويع الشعب اللبناني وسرقة أمواله

ندد “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان “بتدخل الولايات المتحدة الأميركية في الشأن الداخلي اللبناني، وخصوصا إملاءات وكيل وزارة الخارجية الأميركية للإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون التي تهدف الى تجويع الشعب اللبناني وسرقة أمواله ومنعه من ابتكار الطرق التي يحافظ فيها على استمراره وصموده في وجه الأزمات المتلاحقة التي يفتعلها أعداء الوطن الذين يريدون ضرب وحدته الداخلية وتجريده من سلاحه الذي به حرر وطنه واستعاد سيادته واستقلاله”.

وطالب التجمع في بيان له الجمعة “الشعب اللبناني بأن يكون حاضرا في الانتخابات النيابية المقبلة وأن يجهض المؤامرة الصهيوأميركية الهادفة الى ادخالنا في محور التطبيع مع العدو الصهيوني والعمل على إيصال الشرفاء والوطنيين والمؤمنين حقا بسيادة لبنان واستقلاله ورفضه للإملاءات الأميركية والضغوط الصهيونية”.

من جهة ثانية، هنأ التجمع “الشعب الفلسطيني البطل على العملية البطولية التي حصلت في الضفة الغربية وأدت إلى مقتل مستوطن وجرح اثنين آخرين”، ودعا الى “تصعيد هذه العمليات وصولا إلى إضعاف الكيان الصهيوني من الداخل مقدمة لتهيئة الأرض لمعركة التحرير الكامل التي ستؤدي إلى تحرير كامل التراب الفلسطيني وزوال الكيان الصهيوني الغاصب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام