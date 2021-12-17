الرئيس بري استقبل بوحبيب والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الجمعة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال نجاة معلا مجيد، وجرى عرض للقوانين والتشريعات التي أقرها المجلس النيابي المتصلة بحماية الطفل والمرأة والأسرة.

من جهة ثانية، بحث الرئيس بري خلال إستقباله وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، في نتائج زيارته لعدد من الدول الاوروبية فضلا عن موضوع موازنة وزارة الخارجية في الخارج.

وكان الرئيس بري قد عرض الأوضاع وآخر المستجدات خلال لقائه عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبو فاعور.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام