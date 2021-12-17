عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 17 كانون الأول 2021

العناوين



الأخبار

– واشنطن للمصارف: أنتم جيّدون… تعاونوا أكثر!

محضر اللقاء بين وكيل الخزانة الأميركيّة وجمعيّة المصارف: أنتم جيّدون… وعليكم تقديم معلومات تفصيليّة أكثر!

– «الفدرَلَة» تطرق أبواب السويداء

عزم حكومي على اجتثاث العصابات: «الفدرَلَة» تطرق أبواب السويداء

– ‫قرار وزارة العمل: الأمر للنقابات المهنية

– ‫معارك مأرب في عُمق وادي عبيدة: قوات صنعاء تتجاوز البَلْق الشرقي

البناء

– إيران تشيد ببداية جدية للمفاوض الأوروبي والأميركي… وتبادل أوراق تقنية

– غوتيريش الأحد في بيروت… والسجال حول الحكومة ينتقل إلى أمل والتيار

– الدولار وكورونا يتشاركان اختبار الأعياد… ومحدودية لإجراءات سلامة

النهار

– واشنطن تدعو المصارف للمشاركة في التغيير

اللواء

– الخزانة الأميركية للمصارف: مصادر أموال السياسيين أو العقوبات

– ميقاتي لإلغاء المتاريس والداخلية لإبعاد الجمعيات الخليجية المناوئة.. وغوتيريش في بيروت الأحد

الديار

– «حرب» بعبدا – عين التينة تعقد الازمة الحكومية «واختبار» سعودي لميقاتي

– عون يتوجس من تاجيل حسم «الدستوري» ومخاوف من «تطيير» النصاب؟

– ضغوط غربية من «بوابة» الحدود الشرقية: رهان على محاصرة حزب الله !

الجمهورية

– الثنائي: الحل بمراجعة ذاتية

– الأسواق تواجه الحقائق

– الأزمة تراوح والاتهامات متبادلة… وغوتيريــس يزور لبنان متضامناً

الاسرار

البناء

– قال صحافي أميركي مخضرم إن الشارع الرياضي صار المكان الوحيد المتاح لقياس اتجاهات الرأي العام العربي، وأنه حضر بطولة كأس العرب في قطر لهذه الغاية، والخلاصة المذهلة هي أن فلسطين لا تزال كلمة السر الساحرة على رغم كل التطبيع والمذهبية، وهذا يجب أن يفهمه الحكام والعالم.

– تساءل مصدر مالي عن سبب عدم إعلان الحكومة العودة لسداد الديون إذا كان قرار الامتناع عن الدفع قراراً خاطئاً لحكومة الرئيس حسان دياب. وقال إن رقم الخسائر الذي أعلنته الحكومة قريب من رقم الحكومة السابقة، إذا أخذنا بالحساب الودائع التي تمت تصفيتها بأسعار متدنية لسداد بعض الخسائر.

اللواء

– وضع مبعوث مالي أوروبي تقريراً غير مشجع في ما يخصّ ما لمسه من قصور في خطوات المسؤولين في ما خص برنامج الإنقاذ.

– نائب بقاعي هوائي، ما يزال ينتظر وضعيته الإنتخابية، من دون الحصول على أية مؤشرات شافية.

– يتجه حزب بارز للتدقيق في معلومات تناولت دوراً في رأب الصدع بين حليفه، من دون التوصل إلى جدوى!

نداء الوطن

– تبين ان عدداً من موظفي وزارة الطاقة والمياه ومستخدمي مؤسسات المياه يتقاضون رواتب اضافية بالعملة الصعبة في اطار مشروع الاستراتيجية الوطنية للمياه الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية.

– استغرب المشاركون في الجمعية العربية للضمان الاجتماعي في القاهرة اعلان مدير عام الضمان الاجتماعي اللبناني عن عزمه على تأمين الحق بالضمان الاجتماعي لجميع الرعايا العرب في لبنان بينما يعجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تغطية الفاتورة الصحية للمضمونين اللبنانيين.

– استغرب مصدر نقابي استثناء اتحاد النقل البري مركز المعاينة الميكانيكية في الحدث من تحركه أمس، وتساءل عن التسوية التي أخرجت المعاينة الميكانيكية من دائرة التجاذبات النقابية الى حد السكوت عن اقتصار عملها ليومين في الاسبوع.

النهار

– استرعى الإنتباه اتصال مرجعية روحية بارزة، برئيس تيار سياسي ووزير سابق، وحرصهما المشترك على التعاون لما فيه مصلحة طائفتهما والبلد.

المصدر: صحف