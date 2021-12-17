شادي السيد يرفض إقفال منشآت طرابلس: هي ركن اساسي لاقتصاد الشمال والاثنين سنتحرك – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 17 2021 - 00:02

شادي السيد يرفض إقفال منشآت طرابلس: هي ركن اساسي لاقتصاد الشمال والاثنين سنتحرك

منذ 26 mins 16 December، 2021
شادي
لبنان
فادي منصور

رفض رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد اي توجه لاقفال منشآت طرابلس “لأنها ركن أساسي وبديهي لاقتصاد طرابلس والشمال”.

واعتبر “ان تمادي حاكم مصرف لبنان في طرحه مثل هذه الأفكار لن يمر مرور الكرام، وسيتم التعاطي معه بالطريقة المناسبة، فبدءا من طرابلس سيكون التصعيد في مواجهة التوجه المشبوه لاقفال منشآت نفط طرابلس، التي نريد لها ان تكون أكثر حضورا في الإقتصاد الوطني، ونحن نطالب بانصافها وعمالها وموظفيها وتاهيلها بدلا من إهمالها”.

وقال السيد: “لا يمكن لنا ان نترك حاكم مصرف لبنان لافكاره الهدامة ونسأله أين مقترحاتك العلمية الإستثمارية لمرفق بالغ الأهمية كهذه المنشآت واين علاقاتك الدولية التي تحفظ لك كرسيك وموقعك؟”. وأردف أن “المواجهة  ستبدأ فعليا من طرابلس التي يعاني فيها الناس من هدم مرافق المدينة كافة، وحيث لا قدرة للمواطن على ممارسة حياته الكريمة، ولا حتى الحصول على ربطة خبز او تعبئة غاز منزلي”.

وتابع: “انه زمن الهدم والقضم وستكون الأرض اكثر تعبيرا عما يجب ان يكون بدء بالاضراب المفتوح لكل منشآت النفط بما في ذلك الزهراني، والاثنين سيكون موعدنا ومنطلق تحركنا”.

المصدر: موقع المنار

التعليقات

مقالات لنفس الكاتب: فادي منصور

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة