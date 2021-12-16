مكتب الشيخ نعيم قاسم يوضح: تعليمة صدرت بضرورة الهجوم المكثف بمناقشة فكرة غير مطروحة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2021 - 17:12

مكتب الشيخ نعيم قاسم يوضح: تعليمة صدرت بضرورة الهجوم المكثف بمناقشة فكرة غير مطروحة

منذ 6 mins 16 December، 2021
الشيخ نعيم قاسم
لبنان

صدر عن مكتب نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم البيان التالي:

تحدث نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في احتفالٍ يوم الجمعة بتاريخ 10/12/2021، فقال ما نصه حرفيًا:

“نحن مع لبنان الذي يريد مستقبل أجياله، ويكون سيدًا مستقلًا ويكون قويًا، فهذا لبنان الذي أصبح له سمعة في العالم بسبب المقاومة وبسبب الانتصارات، هذا هو لبنان الذي نريده، فمن أراد التحق به ومن لم يرد فليبحث عن حل آخر، أنتم لا تشبهون لبنان نحن الذين نشبهه ، لأن من يرتبط بوطن يجب أن يرتبط به سيدًا حرًا مستقلًا”.

وجاءت شتائم من بعض الموتورين فآثرنا أن نترك الحكم للناس، وهؤلاء بين من لم يسمع جيدًا أو لم يقرأ، أو قرأ ولم يفهم، أو يريد التصويب على حزب الله كيفما كان. فرقٌ كبير بين من يطرح رأيه ومن يرد بشتيمة من دون موقف أو منطق، لكنَّ المفاجأة أن تعليمة صدرت بضرورة الهجوم المكثف بمناقشة فكرة غير مطروحة، ما اقتضى التوضيح بأن النص هو “من لم يرد فليبحث عن حلٍ آخر”، وهذا لا يعني أبدًا أن يبحث عن وطنٍ آخر أو أنه ليس مواطنًا، الحل الآخر قد يكون حوارًا أو أدلة معاكسة، أو موقف مدَّعم بخطوات عملية… وهو أبعد ما يكون عن فرز المواطنين، فلا يحق لأحد مهما علا شأنه أن يطلب من مواطن لبناني أن يخرج من هذا الوطن. فلبنان وطن نهائي لجميع أبنائه وحق الاختلاف محفوظ، والمطلوب أن يقرأ المسؤولون الكلام بدقة كي لا يضللوا الناس ولا يحمِّلوا الكلام ما لا يحتمل.

المصدر: بريد الموقع

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