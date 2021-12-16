مكتب الشيخ قاسم: لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه والمطلوب عدم تضليل الناس

قال مكتب نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه وحق الاختلاف محفوظ والمطلوب أن يقرأ المسؤولون الكلام الذي صدر عن الشيخ قاسم يوم الجمعة 10-12-2021 بدقة كي لا يضللوا الناس ولا يحمِّلوا الكلام ما لا يحتمل.

واضاف البيان “تحدث نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في احتفالٍ يوم الجمعة بتاريخ 10/12/2021، فقال ما نصه حرفيا: نحن مع لبنان الذي يريد مستقبل أجياله، ويكون سيدًا مستقلًا ويكون قويًا، فهذا لبنان الذي أصبح له سمعة في العالم بسبب المقاومة وبسبب الانتصارات، هذا هو لبنان الذي نريده، فمن أراد التحق به ومن لم يرد فليبحث عن حل آخر، أنتم لا تشبهون لبنان نحن الذين نشبهه ، لأن من يرتبط بوطن يجب أن يرتبط به سيدًا حرًا مستقلًا”.

وتابع البيان “جاءت شتائم من بعض الموتورين فآثرنا أن نترك الحكم للناس، وهؤلاء بين من لم يسمع جيدًا أو لم يقرأ، أو قرأ ولم يفهم، أو يريد التصويب على حزب الله كيفما كان”، واوضح “فرقٌ كبير بين من يطرح رأيه ومن يرد بشتيمة من دون موقف أو منطق، لكنَّ المفاجأة أن تعليمة صدرت بضرورة الهجوم المكثف بمناقشة فكرة غير مطروحة”، واضاف “ما اقتضى التوضيح بأن النص هو (من لم يرد فليبحث عن حلٍ آخر) وهذا لا يعني أبدًا أن يبحث عن وطنٍ آخر أو أنه ليس مواطنًا”.

ولفت البيان الى ان “الحل الآخر قد يكون حوارًا أو أدلة معاكسة، أو موقف مدَّعم بخطوات عملية”، وتابع “هو أبعد ما يكون عن فرز المواطنين، فلا يحق لأحد مهما علا شأنه أن يطلب من مواطن لبناني أن يخرج من هذا الوطن”، وشدد على ان “لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه وحق الاختلاف محفوظ، والمطلوب أن يقرأ المسؤولون الكلام بدقة كي لا يضللوا الناس ولا يحمِّلوا الكلام ما لا يحتمل”.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله