السائقون في الشمال يناشدون للحصول على المازوت الايراني

ناشد سائقو الشاحنات والسيارات والباصات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن يشمل سائقي الفانات قرار الحصول على مادة المازوت الايراني لان هذه الشريحة الواسعة من العاملين في القطاع البري يعانون الأمرين منذ سنوات والدولة غائبة عنهم ولا تسمع لصرخاتهم.

وخلال اعتصام نفذوه عند مدخل طرابلس الجنوبي نصب خلاله المشاركون خيما على جوانب الطرقات الرئيسة التي تربط طرابلس ببيروت عند جسر البالما بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام في الشمال شادي السيد وعضو النقل البري محمد كمال الخير.

وطالب المعتصمون الحكومة بالاجتماع بأسرع وقت لمعالجة القضايا المعيشية ومنها قضايا العمال والسائقين.

من جهته طالب محمد الخير وزير الأشغال العامة اعفاء سائقي الشاحنات من الضرائب المفروضة عليهم منذ عقود، وطالب “الدولة بتنفيذ خطة النقل التي كانوا قد وعدوا بها ولم ينفذ منها شيء”.

كما وعمد عدد من السائقين العموميبن الى التجمع وسط مدينة طرابلس وتوقفوا عن نقل الركاب، وهددوا بخطوات تصعيدية خلال الأيام القادمة ما لم يستجب المعنيون لمطالبهم.

المصدر: مراسل الموقع