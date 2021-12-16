عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 16-12-2021

عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 16-12-2021

العناوين:

الأخبار

فرمان كمّ أفواه في خدمة دولة آل خليفة الفاشلة: ميقاتي «يُسعود» لبنان

مجلس النواب للمدارس: استبيحوا أهالي الطلاب!

‫مخيم برج الشمالي: أمن السلطة في خدمة أجندة إسرائيل

‫واشنطن لتل أبيب: التهديد لن يُخضع ايران

البناء

بوتين وبينغ يتفقان على تأسيس حلف سياسي اقتصادي عسكري بوجه الغرب

بري: العرب انفتحوا على «إسرائيل» ليحاصروا لبنان… ومتمسك بـ«اتفاق الراعي»

لبنان يسقط في امتحان الحريات والتطبيع: مولوي لترحيل المعارضة البحرينية

النهار

سقوط الطعن الانتخابي يفاقم معارك السلطة

اللواء

برّي يردّ الكرة إلى بعبدا: الأزمة الدستورية منذ 32 سنة!

مولوي يطلب من الأمن العام ترحيل «معارضين بحرانيين».. واختبار قوة بين الشارع والسلطة اليوم

الجمهورية

باريس تحذر من تجاهل الإصلاحات

فرنسا أقنعت السعودية بالعودة الى لبنان

الطعن على النار.. بري: التزموا الدستور وطبقوا القوانين.. دوكان لإصلاحات قبل الانتخابات

الأسرار:

البناء

قال حقوقيون إن قرار ترحيل المعارضين البحرينيين سيفتح الباب لطلبات مشابهة، خصوصاً من سورية التي يتواجد مئات من معارضيها المطلوبين بجرائم الإرهاب في لبنان، وسيمنع دولياً من ترحيلهم. وقالوا كان يمكن للوزير بدل عجقة الاسترضاء أن يطلب تعهد المقيمين بعدم القيام بأي نشاط من دون ترخيص.

قالت مصادر مصرفية دولية إن مسارين متعاكسين يشهدهما العالم ستنتج منهما أحداث مالية كبرى تتجاوز انهيارات البورصة 2008 بكثير، وهما عجز الخزانة والتضخم في أميركا وتعاون روسي- صيني بالخروج من سوق الدولار يتخذ للمرة الأولى. وتوقعت أن تكون نهاية عام 2022 موعداً للانهيار الكبير.

النهار

قرر حزب اساسي عدم ترشيح حالي في المتن واستبداله بمرشح سابق على لائحته يصفه بالشاب والنشيط والمتخصص.

لوحظ أن حزبين أعلنا تحالفهما في الإنتخابات المقبلة، لم يحسما كيفية تبادل المواقع المسيحية في دوائر الجبل، في ظل ترقّب ما سيقدم عليه طرف ثالث.

يبدي الموفدون الحزبيون العائدون من دول الإغتراب، ارتيابهم من غضب المغتربين اللبنانيين من المنظومة السياسية والأحزاب، وصعوبة إقناعهم بمَن سينتخبون.

الجمهورية

مرجع ديني عالمي زار دولة مجاورة أسمَع فاعليات زمنية و رورحية كلاماً عكس استياءه من عجز المسؤولين عن حل خلافاتهم.

إستغربت أوساط مسؤول كبير الضجة التي أثيرت حول عدم زيارة مسؤول غربي له خلال زيارته للبنان وقالت إنه لا يلتقيه في أي من زياراته التي ترتدي طابعاً تقنياً و ليس سياسياً.

اللواء

يدور “همس وعتاب” بين حليفين على خلفية الإشتباك الحاصل عشية التحضير لإستحقاق حاسم، وكلاهما يخشى فوز الخصوم في دوائرهم، إذا حصل الإنفكاك!

تقتصر لقاءات رئيس عربي، في هذه المرحلة، على الابتعاد عن الإعلام، لأسباب متعددة، خاصة بالنسبة للشخصيات التي يلتقيها بصورة مستمرة.

يخشى خبراء من خطوات مالية، تزيد الطين بلة، كرفع الرسوم والغرامات، بعد توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

المصدر: الصحف اللبنانية