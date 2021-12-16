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December 16 2021 - 00:50

سعيد وتبون أجريا محادثات وتأكيد على توثيق روابط الأخوة وعلاقات التعاون بين البلدين

منذ 1 ساعة 15 December، 2021
تبون وسعيد
تونس - عربي وإقليمي

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد محادثة ثنائية مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون الذي يقوم زيارة رسمية إلى تونس، تلتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين.

واعتبر سعيد أن “هذه الزيارة التاريخية ستكون فاتحة لصفحة جديدة وواعدة في مسار العلاقات المتينة بين البلدين”.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على “الحرص المشترك على مزيد توثيق روابط الأخوة الصادقة وعلاقات التعاون المتنوعة التي تجمع بين البلدين في مجالات مختلفة واستحثاث الخطى لإحداث نقلة نوعية في هذه العلاقات نحو مزيد من التكامل والاندماج الاستراتيجي وفق تصورات غير تقليدية وبفكر جديد لإقامة شراكة متضامنة وفاعلة ترتقي إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين”.

المصدر: روسيا اليوم

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