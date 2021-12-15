مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الأربعاء 15-12-2021

وطنٌ مصلوبٌ على دولارٍ أسود، وفوضى قرارت يصدرها المعنيون ، وزمرةٍ من المتآمرينَ من مافياتٍ ومضاربينَ تحركُهم أيادٍ خفيةٌ وتطبيقاتٌ شيطانيةٌ تمتدُ الى أبعدَ بكثيرٍ من حدودِ الوطن. شعبٌ باتَ من عجائبِ الدنيا في الصبر والتحمل في بلدٍ تتقاذفُه أهواءُ ومصالحُ مسؤولين ، المواطنُ ليس له مكانٌ في سلةِ عملاتِهم الصعبةِ، ومدرج فقط على لوئحه الانتخابية التي سرعانَ ما يَبطُلُ مفعولُها.

بلدٌ محاصرٌ من القريبِ قبلَ الغريبِ ومن الشقيقِ قبلَ العدو. الرئيسُ نبيه بري يؤكدُ أمامَ نقابةِ المحررينَ أنَ لبنانَ يعيشُ في حصارٍ من العربِ بينما نجحَ الكيانُ الصهيونيُ في كسرِ حصارِه.

والواقعُ على قتامتِه ، لا خرقَ إيجابياً على دربِ المساعي المستمرةِ لحلِّ معضلةِ اللااجتماعِ الحكومي …

لا إشارةَ من أيِّ مكانٍ توحي بإمكانيةِ عقدِ جلسةٍ في المدى المنظور ، فهل من الممكنِ أن يكونَ فتحُ بابِ الحلِّ من مكانٍ آخرَ أي من عندِ المجلسِ الدستوري أو غيرِه؟

ابوابُ التلاقي مُشْرَعَةٌ بينَ حركةِ امل وحزبِ الله اللَذينِ اكدا عقبَ إجتماعٍ مشتركٍ في الجنوبِ على متانةِ ورسوخِ التحالفِ بينَهما على مختلفِ المستوياتِ مُشدِدَينِ على عدمِ المساومةِ على دماءِ شهداءِ الطيونةِ ومرفأِ بيروت.

دماءُ شهداءِ المرفأِ كانت حزينة في برجِ البراجنة حيثُ شُيِّعَ اليومَ والدُ ابراهيم أمين الذي استُشهدَ في انفجارِ الرابعِ من اب. شُيِّعَ الوالدُ الى مثواهُ الاخيرِ بالقربِ من ضريحِ ولدِه قبلَ أن يُدرِكَ حقيقةَ استشهادِه التي لا تزالُ مدفونةً في أروقةِ القضاءِ المسيَّس.

المصدر: قناة المنار