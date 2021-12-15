وديع الخازن: لإنقاذ ما تبقى من مقومات الوطن ولجم الإنحدار السريع لليرة اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2021 - 18:12

وديع الخازن: لإنقاذ ما تبقى من مقومات الوطن ولجم الإنحدار السريع لليرة اللبنانية

منذ 51 mins 15 December، 2021
وديع الخازن
لبنان

وجه الوزير السابق وديع الخازن إلى “السلطة التنفيذية دعوة ملحة للمبادرة فورا إلى إنقاذ ما تبقى من مقومات الوطن وحضهم على إنعقاد فوري لمجلس الوزراء سعيا للجم هذا الإنحدار السريع للعملة الوطنية وإنهيار جميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص”، وتابع “وإلا فليبادروا فورا إلى إعلان لبنان دولة فاشلة، وليوجهوا دعوة عاجلة للأمم المتحدة لإنقاذ البلد من السقوط النهائي”.

وقال الخازن “أبدي معارضتي لمنهجية الإلتفاف على إستغاثات الشعب وعدم تأمين أبسط حقوق العيش الكريم والتمادي في إطفاء الأمل في عيونهم وإحراق أحلام الشباب وتيئيسهم في الداخل والخارج”، وتابع ان “هذه السياسة المعتمدة واللامبالاة فضلا عن التراشق في الإتهامات المتبادلة وعدم الإسراع في استنباط الحلول الإقتصادية والمالية والسياسية، كلها تضع شعبا بكامله في سجن محكم”.

المصدر: بريد الموقع

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