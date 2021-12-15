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December 15 2021 - 14:36

المفوضية الأوروبية: أوميكرون قد يصبح سلالة مهيمنة في منتصف كانون الثاني/يناير

منذ 54 mins 15 December، 2021
المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية
أخبار دولية - دول اوروبية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأربعاء، إن متحور أوميكرون قد يصبح سلالة فيروس كورونا المهيمنة في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة بحلول منتصف كانون الثاني/يناير المقبل. وأكدت فون دير لاين أن الاتحاد متأهب بشكل جيد لمواجهة “أوميكرون” بفضل تلقي 66.6% من سكان أوروبا اللقاح بشكل كامل.

وأعربت فون دير لاين عن ثقتها في امتلاك الاتحاد الأوروبي “القوة” و”الوسائل” للتغلب على المرض، رغم مخاوفها من أن تلقي الجائحة بظلالها على احتفالات الميلاد مجدداً.

من جهتها، دعت منظمة الصحة العالمية إلى التعجيل في التطعيم في مواجهة متغيرات فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه حتى لو كانت فعالية اللقاح أقل تجاه “أوميكرون”، يبقى التطعيم أفضل من عدمه.

المصدر: روسيا اليوم

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