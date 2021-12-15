اليونان: إخلاء أكثر من 40 محطة مترو في أثينا بعد إنذار كاذب بوجود قنبلة

أخلت السلطات اليونانية أكثر من 40 محطة مترو في أثينا بعد ورود إنذار بوجود عبوتين ناسفتين، وقد استؤنف العمل فيها بعد ساعتين بعدما تبين أن الإنذار كاذب.

وتوقفت الخدمات في جميع شبكات مترو أثينا والسكك الحديد الكهربائية، بعد أن نبه متصل مجهول السلطات في الساعة 15:50 بالتوقيت المحلي الثلاثاء من انفجار وشيك لقنبلة في ميدان سينتاجما ومحطات قطار موناستيراكي.

وقال المتصل إن القنابل ستنفجر في الساعة 16:15 و16:40 على التوالي في المحطتين، وعلى الإثر تم إخلاء محطتي القطار وتم استدعاء فرق المتفجرات والكلاب البوليسية.

وقالت الشركة المشغلة للشبكة “ستاسي” إنها أخلت مركز المراقبة وأكثر من 40 محطة على خطين لقطارات الأنفاق بناء على أوامر الشرطة، بما فيها الخط الذي يربط الشبكة بمطار أثينا الدولي.

واستؤنف العمل في المحطات بعدما أجرت فرقة تفكيك المتفجرات في الشرطة تفتيشا بواسطة كلاب مدربة.

المصدر: روسيا اليوم