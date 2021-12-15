روسيا: السبب الأصلي للمشاكل حول الاتفاق النووي هو النهج الأمريكي وليس إيران

أكدت روسيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء أن “السبب الأصلي للمشاكل الحالية المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران يكمن في النهج الأمريكي وليس تصرفات إيران”.

وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بولانسكي خلال الاجتماع “إننا نعتبر التصريحات التي تزعم أن خطة العمل الشاملة المشتركة هفا عليها الزمن وهناك حاجة إلى تحديثها وتوسيعها خطيرة وغير مسؤولة”، وتابع

“تشمل الصفقة توازنا للمصالح تم تنسيقه بشكل دقيق ويجب تطبيقها بالشكل الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2015 دون استثناءات وإضافات”.

وشدد بولانسكي على انه “لا يمكننا أن نتفق مع بعض الآراء التي تزعم أن الصفقة تفقد حيويتها بسبب سير عملية فيينا بسرعة غير كافية”، واضاف “لا يوجد حاليا أي بديل لخطة العمل الشاملة المشتركة”، وتابع “دعونا نكون موضوعيين وألا ننسى أن السبب الأصلي لجميع المشاكل الحالية يكمن بالتحديد في النهج الأمريكي وليس في إيران”، وأشار إلى أن “روسيا تدعو الدول إلى الامتناع عن ممارسة أي ضغط على سير مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي”.

المصدر: روسيا اليوم