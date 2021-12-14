الصحة الفلسطينية: تسجيل 9 وفيات و343 إصابة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 14 2021 - 21:12

الصحة الفلسطينية: تسجيل 9 وفيات و343 إصابة جديدة بكورونا

منذ 48 mins 14 December، 2021
العلم الفلسطيني
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الثلاثاء انه تم تسجيل 9 وفيات و343 إصابة جديدة بفيروس كورونا و224 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة إن “حالات الوفاة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (2)، الخليل (2)، بيت لحم (1)، أريحا والأغوار (1)، جنين (1)، طولكرم (2)”، وأضافت أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل 76، بيت لحم 55، جنين 24، ضواحي القدس 3، طوباس 6، رام الله والبيرة 29، نابلس 15، طولكرم 3، سلفيت 2، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 128”.

وأوضحت الكيلة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل 68، بيت لحم 45، جنين 15، ضواحي القدس 8، طوباس 16، رام الله والبيرة 21، نابلس 5، طولكرم 2، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 40”.

المصدر: وكالة وفا

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة