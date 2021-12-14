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December 14 2021 - 13:34

الأمم المتحدة تتهم “طالبان” بارتكاب 72 إعداماً في أفغانستان

منذ 1 ساعة 14 December، 2021
"طالبان" تسيطر على عواصم خمس ولايات مع احتدام المعارك
أخبار دولية - افغانستان

اتهمت منظمة الأمم المتحدة الثلاثاء، حركة “طالبان” بارتكاب 72 إعداماً على الأقل في أفغانستان، خارج نطاق القانون. وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من “عمليات إعدام خارج نطاق القضاء” ارتكبت بحق عناصر سابقين في قوات الأمن الأفغانية وأشخاص مرتبطين بالحكومة السابقة. وأعلنت نائبة مفوضة حقوق الإنسان في المنظمة الدولية، ندى الناشف، أمام مجلس حقوق الإنسان أنه “بين آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر الماضيين، تبلغنا من مصادر موثوقة بتنفيذ أكثر من مئة عملية إعدام بحق عناصر سابقين في قوات الأمن الوطني الأفغانية وآخرين مرتبطين بالحكومة السابقة، ونُسب 72 منها على الأقل إلى طالبان”.

المصدر: روسيا اليوم

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