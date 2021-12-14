الذهب يستقر مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي

استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء متأثرة بالتساوي بانخفاض عائدات السندات وارتفاع الدولار في حين يترقب المستثمرون أي إشارة عن كيف سينهي البنك المركزي الأمريكي إجراءات التحفيز المتعلقة بالجائحة في اجتماعه المقرر في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

ولم يشهد سعر الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر مسجلا 1787.50 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0616 بتوقيت جرينتش. كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1787.90 دولار.

وارتفع سعر الدولار مما يجعل الذهب أغلى على المشترين بعملات أخرى في حين حومت عائدات سندات الخزانة الأمريكية عند أدنى مستوياتها في أسبوع الذي سجلته في الجلسة السابقة.

وسيبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعات تستمر يومين لتحديد السياسة النقدية في وقت لاحق يوم الثلاثاء ومن المتوقع أن يعلن إنهاء برنامجه التحفيزي لشراء السندات في وقت أبكر مما أشار إليه من قبل وهو ما قد يشير كذلك إلى احتمال رفع الفائدة في وقت أبكر خلال العام المقبل.

ومن شأن خفض التحفيز ورفع الفائدة دفع عائدات السندات الحكومية للارتفاع مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

ومن المقرر كذلك أن يعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا المركزي وبنك اليابان المركزي اجتماعات لتحديد السياسات النقدية هذا الأسبوع.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.24 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 932.76 دولار. وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1688.09 دولار.

المصدر: رويترز