طهران تتهم أطرافا غربية بممارسة “لعبة إلقاء اللوم” في المفاوضات النووية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2021 - 10:32

طهران تتهم أطرافا غربية بممارسة “لعبة إلقاء اللوم” في المفاوضات النووية

منذ 1 ساعة 14 December، 2021
انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في فيينا
انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في فيينا
ايران - عربي وإقليمي

اتهمت إيران بعض الأطراف الغربية في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 “بالاستمرار في لعبة إلقاء اللوم”.

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، على تويتر “بعض الأطراف الفاعلة ما زالت تمارس عادة إلقاء اللوم بدلا من الدبلوماسية الحقيقية، طرحنا أفكارنا مبكرا وعملنا على نحو بناء ومرن لتضييق الفجوات”.

وأضاف: “الدبلوماسية طريق ذو اتجاهين. إذا كانت هناك إرادة حقيقية لتصحيح خطأ الجاني، فسيصبح الطريق ممهدا لاتفاق سريع وجيد”.

وقال دبلوماسيون بريطانيون وفرنسيون وألمان أمس الاثنين إن إنقاذ الاتفاق النووي سيصبح قريبا جدا “بلا معنى” دون إحراز تقدم.

وكان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان اشار امس في اتصال مع وزير الخارجية العماني ان الجمهورية الاسلامية الايرانية على استعداد للوصول الى اتفاق جيد وان البرنامج النووي الايراني ستتم تابعته بما يتناسب مع الاتفاق النووي ازاء الغاء الحظر.

المصدر: ارنا + رويترز

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