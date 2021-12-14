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December 14 2021 - 02:42

الصين تسجل أول حالة إصابة بالمتحور أوميكرون

منذ 2 ساعة 14 December، 2021
Corona Omicron China
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

قالت السلطات الصحية الصينية إنه تم اكتشاف أول حالة إصابة بسلالة “أوميكرون” لفيروس كورونا، لدى شخص في مدينة تيانجين بشمال الصين.
وأضافت السلطات في بيان، “هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف سلالة اوميكرون في الصين القارية”.
وتم الكشف عن الحالة عبر اختبار فيروس كورونا الخاص باستخدام عينات مأخوذة من الجهاز التنفسي، وتم إرسال المصاب إلى المستشفى وعزله.
ونقل التلفزيون الصيني عن لجنة الدولة للصحة العامة مطلع الشهر الجاري بدء تطوير لقاح مضاد لـ”أوميكرون” المتحور الجديد من فيروس كورونا.

المصدر: مواقع اخبارية

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