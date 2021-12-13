الشيخ الخطيب: القرار السوري بفتح الحدود البرية امام اللبنانيين خطوة ايجابية تحقق مصلحة لبنان قبل مصلحة سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2021 - 11:42

الشيخ الخطيب: القرار السوري بفتح الحدود البرية امام اللبنانيين خطوة ايجابية تحقق مصلحة لبنان قبل مصلحة سوريا

منذ 12 mins 13 December، 2021
الشيخ علي الخطيب
لبنان

وصف نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في بيان، القرار السوري بفتح الحدود البرية امام اللبنانيين بـ”الخطوة الايجابية التي تحقق مصلحة لبنان قبل مصلحة سوريا، وتسهم في تعزيز العلاقات الاخوية بين الدولتين والشعبين الشقيقين، ولا سيما ان لبنان بأمس الحاجة الى تفعيل علاقات التعاون بين الحكومتين بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين”.

وتمنى لسوريا “المضي قدما في مسيرة التعافي والنهوض الاقتصادي بعد انتصارها على مؤامرة تخريبها، وقد تخلصت من العقوبات والحصار وتحررت كامل اراضيها من الإرهاب الصهيوني والتكفيري”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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