كورونا في روسيا.. تسجيل 1121 وفاة و29558 إصابة جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 13 2021 - 11:42

كورونا في روسيا.. تسجيل 1121 وفاة و29558 إصابة جديدة

منذ 27 mins 13 December، 2021
كورونا
أخبار دولية - روسيا

سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية 29558 إصابة بفيروس كورونا، و1121 وفاة وتعافى 28561 مصابا من الفيروس.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما، تم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (2894)، تليها المناطق المجاورة لمدينة موسكو (1999)، ثم مدينة بطرسبورغ (1968).

وبحسب آخر الأرقام والبيانات الرسمية الصادرة الاثنين ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 10 ملايين و46454 إصابة، تعافى منها 8 ملايين و769916 شخصا فيما توفي 290604 أشخاص.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة